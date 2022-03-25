Ümraniye’de, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 seçimleri ele alındı

Ümraniye’de “2023’e doğru Türkiye” söyleşisi düzenlendi. Alanında uzman kişilerin katılımcı olarak konuşmalarda bulunduğu söyleşide, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alındı.

Ümraniye Belediyesi 2023 yılına kısa süre kalması münasebetiyle “2023’e doğru Türkiye” isimli program düzenledi. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda moderatörlüğü Gazeteci Ekrem Kızıltaş yaparken Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Gazeteci Ersin Çelik katılımcı olarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Programda Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alındı. Konuşmacılar Türkiye’nin 2023 yılı yaklaşırken gerçekleşen hedefler ve seçimlerde yaşanabilecekler ve seçim sonrasında olabilecek durumlar hakkında konuştu.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, “2018 yılından beri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2013’de başlattığı kendi ayakları üzerinde durma gayretini cezalandırmak amacıyla Trump’ın başlattığı açıktan bir ekonomik saldırı var. 2018 yılından beri gizli veya açık şekilde yapılan ekonomik saldırı maalesef devam ediyor. Bu saldırının bir gün bir yerlerde durma ihtimali var mıdır bilmiyoruz ama iyice yapımızı tahkim etmediğimiz müddetçe, yani cari açığımızı sıfırlamadığımız cari fazla vermeye başlamadığımız müddetçe bu saldırlar devam edecek. Tabi tüm ülkelerle birlikte bir salgın dönemi yaşadık. Neredeyse bir dönem bütün hayatı durdurdu. 2022 Mart ayı itibariyle salgının meydana getirdiği şoklar ve onların artı şokları dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi bizde biraz daha fazla olmak üzere ekonomik sıkıntılar var. Fakat bu olanlar ve gösterilenler kısmı birazcık karmaşık. Bize diyorlar ki ’yandık, bittik, mahvolduk, aç kaldık.’ Burada birileri bize yaşadığımız ülkenin, vatandaşı olduğumuz ülkenin varlıklarını yok gösterme, var olanları olabildiğince eksik gösterme niyetinde.” dedi.

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, “Bir ülkede veya memlekette devrim yapan insanlar yaptığı devrimin farkında olmazlar. Nasıl yaptığı devrimin farkında olmazlar? Önümüzde enteresan 2 örnek var. Devrim yapmış AK Parti var, bir de çivi çakmadan oy arttıran Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partililerin felsefesi konusunda kafa yormamız lazım, bizden iyi olduklarını düşünüyorum. Çivi çakmadan nasıl oy alınır, fikir koymadan siyaset üretmeden nasıl oy alınır bu konuda bir uzmanlıkları var.“ dedi.

İhsan Aktaş, “AK Parti kurulduğunda belki de rotanın bu tarafa evrileceğinden çok da emin değildik. Güçlü bir lider var, karakteri bu ülkenin karakteri ile özdeş, tarihiyle, kültürüyle, milletiyle, diniyle. Türkiye ortalaması da galiba şöyle düşünüldü, biz demokrasiyi, özgürlüğü getirelim. Demokrasiye bağlı kaldıkça Batı da bizimle iyi geçinir, Türk halkı da buna merhamet eder. Yolda giderken Cumhurbaşkanımız gördü ki bu tür iyi niyetli demokrasi, kalkınma, insan hakları çabalarına karşılık ne batıdakilerin nede içerdekilerin çok namuslu olmadığına kanaat getirdi. Düşünün AK Parti iktidardayken kapatma davası açıldı, ardından FETÖ operasyonları başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nda sancak yere düştüğünde muhafazakar sağ özgürlükçü, hürriyetçi, dindar kanat bu sancağı tekrar ayağa kaldırdı. Kaderde öyle bir döneme denk geldi ki Osmanlı’nın kuruluş döneminde olduğu gibi batılı devletler geriliyorlar Türkiye de kademe kademe yükseliyor. Bu bizim biraz kaderimizin çağrısı gibi.” dedi.

Gazeteci Ersin Çelik, “Twitter, Süleyman Soylu’nun, Devlet Bahçeli’nin tweetini kaldırdı. Biz bu mecralarda ne yapıyoruz peki ? 56 milyon YouTube kullanıcısı var Türkiye’de. 48 milyon Instagram kullanıcısı var, 38 milyon Facebook kullanıcısı var. Herkes benim çocuğum kullanmıyor diyor fakat 30 milyondan fazla Tiktok kullanıcısı, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Bakın 56 milyon YouTube kullanıcısı ne demek biliyor musunuz? Sandığa giden seçmen sayısı demek. Sandığa girmeyelim, YouTube’da evet hayır diyelim mevzu bitmiştir. Bugün Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağını en iyi bilen araştırma şirketi Google’dır. Maalesef bugün Google Türkiye’deki seçim sonuçlarını bilebilir. Çünkü 56 milyon bütün verilerini Google’a verdi. Verimiz, bıraktığımız ayak izimiz. Sadece Facebook’taki beğenilerimiz üzerinden bizim siyasi kimliğimizi analiz edip, raporlayıp bizim algımızı hackleyebilirler ki şu anda hackleniyoruz. Zeytinyağı meselesi kamuoyunun algısının hacklenmesidir. 3 ayağı vardı” dedi.