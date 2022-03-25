banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

Ümraniye’de, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 seçimleri ele alındı

Ümraniye’de “2023’e doğru Türkiye” söyleşisi düzenlendi. Alanında uzman kişilerin katılımcı olarak konuşmalarda bulunduğu söyleşide, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alındı.

Politika 25.03.2022, 09:53
Ümraniye’de, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 seçimleri ele alındı

Ümraniye’de “2023’e doğru Türkiye” söyleşisi düzenlendi. Alanında uzman kişilerin katılımcı olarak konuşmalarda bulunduğu söyleşide, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alındı.

Ümraniye Belediyesi 2023 yılına kısa süre kalması münasebetiyle “2023’e doğru Türkiye” isimli program düzenledi. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda moderatörlüğü Gazeteci Ekrem Kızıltaş yaparken Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Gazeteci Ersin Çelik katılımcı olarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Programda Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ele alındı. Konuşmacılar Türkiye’nin 2023 yılı yaklaşırken gerçekleşen hedefler ve seçimlerde yaşanabilecekler ve seçim sonrasında olabilecek durumlar hakkında konuştu.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, “2018 yılından beri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2013’de başlattığı kendi ayakları üzerinde durma gayretini cezalandırmak amacıyla Trump’ın başlattığı açıktan bir ekonomik saldırı var. 2018 yılından beri gizli veya açık şekilde yapılan ekonomik saldırı maalesef devam ediyor. Bu saldırının bir gün bir yerlerde durma ihtimali var mıdır bilmiyoruz ama iyice yapımızı tahkim etmediğimiz müddetçe, yani cari açığımızı sıfırlamadığımız cari fazla vermeye başlamadığımız müddetçe bu saldırlar devam edecek. Tabi tüm ülkelerle birlikte bir salgın dönemi yaşadık. Neredeyse bir dönem bütün hayatı durdurdu. 2022 Mart ayı itibariyle salgının meydana getirdiği şoklar ve onların artı şokları dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi bizde biraz daha fazla olmak üzere ekonomik sıkıntılar var. Fakat bu olanlar ve gösterilenler kısmı birazcık karmaşık. Bize diyorlar ki ’yandık, bittik, mahvolduk, aç kaldık.’ Burada birileri bize yaşadığımız ülkenin, vatandaşı olduğumuz ülkenin varlıklarını yok gösterme, var olanları olabildiğince eksik gösterme niyetinde.” dedi.

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, “Bir ülkede veya memlekette devrim yapan insanlar yaptığı devrimin farkında olmazlar. Nasıl yaptığı devrimin farkında olmazlar? Önümüzde enteresan 2 örnek var. Devrim yapmış AK Parti var, bir de çivi çakmadan oy arttıran Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partililerin felsefesi konusunda kafa yormamız lazım, bizden iyi olduklarını düşünüyorum. Çivi çakmadan nasıl oy alınır, fikir koymadan siyaset üretmeden nasıl oy alınır bu konuda bir uzmanlıkları var.“ dedi.

İhsan Aktaş, “AK Parti kurulduğunda belki de rotanın bu tarafa evrileceğinden çok da emin değildik. Güçlü bir lider var, karakteri bu ülkenin karakteri ile özdeş, tarihiyle, kültürüyle, milletiyle, diniyle. Türkiye ortalaması da galiba şöyle düşünüldü, biz demokrasiyi, özgürlüğü getirelim. Demokrasiye bağlı kaldıkça Batı da bizimle iyi geçinir, Türk halkı da buna merhamet eder. Yolda giderken Cumhurbaşkanımız gördü ki bu tür iyi niyetli demokrasi, kalkınma, insan hakları çabalarına karşılık ne batıdakilerin nede içerdekilerin çok namuslu olmadığına kanaat getirdi. Düşünün AK Parti iktidardayken kapatma davası açıldı, ardından FETÖ operasyonları başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nda sancak yere düştüğünde muhafazakar sağ özgürlükçü, hürriyetçi, dindar kanat bu sancağı tekrar ayağa kaldırdı. Kaderde öyle bir döneme denk geldi ki Osmanlı’nın kuruluş döneminde olduğu gibi batılı devletler geriliyorlar Türkiye de kademe kademe yükseliyor. Bu bizim biraz kaderimizin çağrısı gibi.” dedi.

Gazeteci Ersin Çelik, “Twitter, Süleyman Soylu’nun, Devlet Bahçeli’nin tweetini kaldırdı. Biz bu mecralarda ne yapıyoruz peki ? 56 milyon YouTube kullanıcısı var Türkiye’de. 48 milyon Instagram kullanıcısı var, 38 milyon Facebook kullanıcısı var. Herkes benim çocuğum kullanmıyor diyor fakat 30 milyondan fazla Tiktok kullanıcısı, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Bakın 56 milyon YouTube kullanıcısı ne demek biliyor musunuz? Sandığa giden seçmen sayısı demek. Sandığa girmeyelim, YouTube’da evet hayır diyelim mevzu bitmiştir. Bugün Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağını en iyi bilen araştırma şirketi Google’dır. Maalesef bugün Google Türkiye’deki seçim sonuçlarını bilebilir. Çünkü 56 milyon bütün verilerini Google’a verdi. Verimiz, bıraktığımız ayak izimiz. Sadece Facebook’taki beğenilerimiz üzerinden bizim siyasi kimliğimizi analiz edip, raporlayıp bizim algımızı hackleyebilirler ki şu anda hackleniyoruz. Zeytinyağı meselesi kamuoyunun algısının hacklenmesidir. 3 ayağı vardı” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19