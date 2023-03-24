Umman’da halk, Türkiye’deki seçimleri yakından takip ediyor

Türkiye’de yapılacak seçimleri yakından takip eden Umman halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve seçimi kazanmasını istediklerini dile getirdi.

Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye’de seçim maratonu başlarken siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları ve seçime ilişkin tüm gelişmeler Avrupa ve Orta Doğu’da da yakından takip ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın komşusu olan Umman’da da halk seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimin en güçlü adayı olarak görüyor.

Ummanlı bir vatandaş cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oldukça güçlü bir isim olduğunu kaydederek, “Bu seçimler Türkiye’ye özgü. Sizlerin düşüncelerini bilemem ama bizim umudumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın kalması. Çünkü dünya çapında bilinen ve ünlü bir karaktere sahiptir. Şahsen tanımıyorum ama yaptığı iyiliklere onu tanıdık ve sevdik. Bize göre iyi birisi” ifadelerini kullandı.

Ahmed adlı Ummanlı ise daha önce Türkiye’yi ziyaret ettiğini ifade ederek, “İstanbul’u, Bursa’yı ziyaret ettim. Karadeniz’de de Trabzon’a gittim ve çevresindeki bölgelerini ziyaret ettim. Türkiye güzel bir ülke. Tüm mevsimleri bir anda yaşayabilirsin. Bursa’da Uludağ ayrıcalıklı bir yer. Yemyeşil alanları var güzel bir sahil şeridi var” diyerek Türkiye hayranlığını dile getirdi. Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmed, “Açıkçası şunu söylemek isterim biz Umman halkı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Seçimlerde başarılı olmasını diliyoruz ve ülkeyi başarılı bir şekilde yönetmeye devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye son kaç yılda parlayan bir ülke”

Bir başka Ummanlı ise, Türk iş adamları ile görüşmeler yaptıklarını ve son derece memnun olduklarını söyledi. Türkiye’yi ziyaret ettiğini kaydeden Ummanlı, “Türkiye bir turizm ülkesi. Bu durum da Türkiye’ye bize cazip kıldı. Türkiye ürünleriyle gelişmiş bir ülke. Mobilya sektörü, emlak sektörü, unuttuğumuz tüm sektörlerde işbirliği yapmak. Türkiye son kaç yılda parlayan bir ülke, herkes konuşuyor. Bu da Türkiye’de yönetimin doğru yolda gittiğini gösteriyor. Seçim bir iç meseldir. Ama ben eminim Türkiye doğru yolda ilerliyor. Siyasi ve iktisadi olarak gelişmektedir. Umudumuz iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesi” açıklamasını yaptı.