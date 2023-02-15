Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Türkiye'yi sarsan, 10 ili kapsayan deprem sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacıları hedef alan sözleri toplumda 'ırkçı' söylemleri arttırmış ve bazı gruplar tarafından fiziki saldırı ifadeleri kullanılmıştı. Özdağ'ın yaptığı söylemlere karşılık 27 avukat yayınladığı bildiride TCK'da yer alan 'suça azmettirme' , 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' maddeler kapsamında suç duyurusunda bulundu.