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Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: ''Herhangi bir saldırıda sorumlusu siz olacaksınız''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Bakan Soylu'ya seslendi. Özdağ, ''Sayın Soylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'' dedi.

Politika 17.10.2021, 18:38
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: ''Herhangi bir saldırıda sorumlusu siz olacaksınız''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından seslendi.

Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sayın @suleymansoylu parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!" notunu düştü.

Özdağ paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Benim ve haftada 6 gün, günde 16 saat çalışan koruma polisim evinde yatıyor ve dinleniyor. Bu da onun insanlık hakkı. Ama benim pazar günü de olsa çalışmam gerekiyor. İkametgahımdan çıktım ve şimdi çalışmaya başlayacağım. Tek başımayım, yanımda korumam yok ve sadece videonun çekilmesine yardımcı olan, üzerinde silah olmayan arabayı sürecek partili arkadaşım var. Bana herhangi bir saldırı olursa bu saldırıyı yapan terör örgütünden sonra parti genel başkanlarına tahsis edilen koruma ekibini tahsis etmemekte direnen siz bu saldırının ikinci sorumlusu olacaksınız."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sayın <a href="https://twitter.com/suleymansoylu?ref_src=twsrc%5Etfw">@suleymansoylu</a>, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim.<br><br>Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız! <a href="https://t.co/USdfu4NFkY">pic.twitter.com/USdfu4NFkY</a></p>&mdash; Ümit Özdağ (@umitozdag) <a href="https://twitter.com/umitozdag/status/1449648938336800773?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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