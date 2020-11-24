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Ümit Özdağ Bülent Arınç'ın istifası için ne dedi?

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Politika 24.11.2020, 16:36 24.11.2020, 16:45
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Ümit Özdağ Bülent Arınç'ın istifası için ne dedi?
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Özdağ yaptığı paylaşımda "Bülent Arınç istifa etmiş. Sevindim doğrusu. Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına..." ifadelerine yer verdi.

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