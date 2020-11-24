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Ümit Özdağ Bülent Arınç'ın istifası için ne dedi?
Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Politika 24.11.2020, 16:36 24.11.2020, 16:45
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Özdağ yaptığı paylaşımda "Bülent Arınç istifa etmiş. Sevindim doğrusu. Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına..." ifadelerine yer verdi.
Bülent Arınç istifa etmiş. Sevindim doğrusu. Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına...— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 24, 2020