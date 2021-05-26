banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Ümit Özdağ adliyede
Ümit Özdağ adliyede
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!

Ümit Özdağ adliyede

Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Politika 26.05.2021, 11:46
Ümit Özdağ adliyede

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Yorumlar (0)
24°
açık