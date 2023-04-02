UMED’den İYİ Parti temayül yoklaması sırasında çıkan kavgada muhabire saldırıya kınama

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) İYİ Parti Ankara 2. Bölge temayül yoklaması sırasında çıkan kavgada tv100 muhabirine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Ankara’da İYİ Parti temayül yoklaması sırasında milletvekili aday adayları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. UMED, çıkan kavgada tv100 muhabiri Sibel Can’a yapılan saldırıyı kınadı. UMED sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da İYİ Parti’nin temayül yoklaması sırasında çıkan mükerrer oy kavgası esnasında tv100 muhabiri Sibel Can’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğünü engellemeye çalışmak, görevini yerine getirmeye çalışan muhabire saldırmak; aynı zamanda ifade özgürlüğüne pranga vurma çabasıdır. Bu faşizanca tutumu da UMED ailesi olarak şiddetle reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.