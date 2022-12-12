Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: "Dünya hiç yaşanmamış bir enerji krizi yaşıyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Dünya hiç yaşanmamış bir enerji krizi yaşıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol ile AB Komisyonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. AB için bir enerji perspektifi oluşturmak için görüşme gerçekleştirdiklerini ve Rusya’nın son dönemde kesinti yaptığı enerji piyasasında AB için çözümler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Leyen, 7 ay önce Rus şantajına karşı RePowerEU planı ile 300 milyar euroya varan bir vizyon sunduklarını söyledi. Son 10 ayda enerji alanında çok önemli adımlar attıklarını da belirten Leyen, Rusya’ya olan bağımlılığı enerji kaynaklarını çeşitlendirerek azalttıklarını ve yenilenebilir enerji kapasitesini 2 katına çıkardıklarını bildirdi. AB’nin kendi içinde 4 yeni iç bağlantı hattını hayata geçirdiğini ve ortak gaz alımının önünü açtıklarını ifade eden Leyen, gaz fiyatlarının yükselmesini önlemek üzere tavan fiyat politikası önerdiklerini de belirtti.

"Tüm ülkeler bundan etkileniyor ancak en çok etkilenen Ukrayna oldu"

IEA Başkanı Birol ise AB enerji güvenliği açısından yaptıkları çalışma hakkında bilgiler verirken, "Dünya hiç yaşanmamış bir enerji krizi yaşıyor. Tüm ülkeler bundan etkileniyor ancak en çok etkilenen Ukrayna oldu. Bugün Ukrayna Enerji Bakanı ile görüşüp gelecek aylarda Ukrayna’ya destek olmak için bir anlaşma imzalayacağız. Avrupa da bu enerji krizinden etkilendi. Rusya ana sağlayıcı konumundaydı. Ajansımız bu krize cevap verme gayreti içindedir. Savaşın ilk haftasında AB’nin Rus gazına karşı izleyebileceği yol haritasını hazırladık. Rus gazını azaltma, yenilenebilir enerjiye geçiş gibi konularda örnekler sunduk. Bu konuda tavsiyelerimizin benimsenmesinden çok memnunuz" dedi.

"İlk olarak 2023’te rezervlerimizde yeterli gaz olmayabilir"

Kış mevsiminin gelmesiyle gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Birol, "Kış kapımızdayken kendimizi güvende tutmalıyız. Bu yıl rezervlerimiz var ama gelecek yıl çok daha zor olabilir. İlk olarak 2023’te rezervlerimizde yeterli gaz olmayabilir. Rusya gazı silah olarak kullanıyor. Bir diğer sebep ise şimdi ABD’den gaz alıyoruz ama bu seneye olamayabilir. Gaz rezervimiz gayet zayıf. Ayrıca Çin, ekonomik piyasaya büyük stoklarıyla etki edebilir. Bu yıl iklim şartları sıra dışı şekilde ılık geçti ama gelecek yılın böyle ılık geçebileceğini kimse garanti edemez. AB gelecek kış için neler yapabilir? Hangi çözümleri AB’nin iklim hedefleriyle uygun şekilde hayata geçirebiliriz? Bunlar için bir plan hazırladık" ifadelerini kullandı.

AB enerji güvenliğinin sağlanması ve gelecek kışı güven içinde geçirmek için 5 kritik alan belirlediklerini açıklayan Birol, "İlk olarak binaların onarımı, özellikle sosyal lojmanlarda izolasyon çalışmalarının yapılması ve sokak aydınlatmalarında LED ürünlerin kullanılması, ikinci olarak en kısa sürede yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ve gerekli ruhsatların verilmesi, üçüncüsü binalarda yeni nesil elektrikli ısıtıcı pompaları sistemine geçilmesi, dördüncüsü tüketici davranışlarının farkındalık çalışmalarıyla geliştirilmesi ve son olarak AB’ye gaz satan Cezayir, Mısır gibi ülkelerin Avrupa’ya gönderimlerinin izolasyon yapılarak artırılmasını öngördük" sözlerine yer verdi. Bu hedefler için 100 milyar euroluk bir yatırım gerektiğini de söyleyen Birol, bu bedelin 2 yıl içinde amorti edilebileceğini de ifade etti.