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Uluslararası Döner Federasyonu TBMM’de döner servisi yaptı

Uluslararası Döner Federasyonu, TBMM’de milletvekillerine döner servisi yaptı.

Politika 04.10.2021, 21:47
Uluslararası Döner Federasyonu TBMM’de döner servisi yaptı

Uluslararası Döner Federasyonu, TBMM’de milletvekillerine döner servisi yaptı.

Uluslararası Döner Federasyonu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekillerine TBMM’nin açılışı sebebiyle döner servisi yaptı. 140 ülkede Türkiye’yi temsil eden federasyonun 7 bin kişiye döner ve ayran ikram ettiği öğrenildi. Federasyonun yapmış oldukları çalışmalara gazi Meclisten de destek geldi.

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