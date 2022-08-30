Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Zaporijya nükleer santralinde inceleme yapacak

Rusya tarafından Zaporijya bölge sorumlusu olarak atanan Yevgeny Balitsky, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin 1 gün boyunca Zaporijya Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Rusya’nın işgal etmesinin ardından Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında paylaşılamaz konuma gelen ve sürekli olarak çatışmaların yaşandığı Zaporijya bölgesindeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde belirsizlikler devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti bölgede incelemelerde bulunuyor. Bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaşan ve akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen heyetin yarın Zaporijya Nükleer Santrali’nde 1 gün boyunca incelemelerde bulunacağı açıklandı. Rusya tarafından Zaporijya bölge sorumlusu olarak atanan Yevgeny Balitsky, Rus basınına yaptığı açıklamada heyetin programıyla ilgili bilgiler aktararak, "Ziyaret 1 gün planlandı. Bu sürede santraldeki çalışmaları izlemeleri gerekiyor. Bahsettikleri incelemeler bu süre zarfında tamamlanabilir" ifadelerini kullandı.

Heyete incelemeleri sırasında neleri görmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunan Balitsky, "Uzmanlar 2 reaktörü, atık depolama tesisini ve soğutma sistemini inceleyecek. Biz onlara hedef alınan alanları göstermeye hazırız. Çok farklı parçalar göstermek isteriz. Grads, Hurricanes ve M77 gibi Sovyet silahlarının roketleri düştü. Sonuçta merminin nasıl isabet aldığını açıkça görebiliyorsunuz. Ayrıca toprak örneği alıp savaş başlığında hangi mühimmatın kullanıldığını belirlemek çok kolay" dedi.

Balitsky ayrıca heyetin önce Vasilievka’ya ardından santralin bulunduğu Energador’a gideceğini belirtirken, heyete ayrıca Energador’daki hasarı da göstermek istediklerini söyledi.