Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "Tahran ziyaretim için beklentiler yüksek"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran’da yaptığı açıklamada, "Ziyaretim için beklentiler bir hayli yüksek. İran’dan gerekli garantilerin alınması adına bu ziyaretimize küresel çapta da ayrıca bir önem veriliyor" dedi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, davet üzerine geldiği Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Grossi, İran’ın nükleer programına ilişkin bazı garantilerin alınması gerektiğini söyleyerek, "Tahran ziyaretim için beklentiler bir hayli yüksek. İran’dan gerekli garantilerin alınması adına bu ziyaretimize küresel çapta da ayrıca bir önem veriliyor. Diğer yandan görüşmelerimizin bir ayağını ajans ile İran arasındaki teknik ve bilimsel düzeydeki iş birliği içeriyor. Bu konuda görüşmelerimiz ise devam etmekte" ifadelerini kullandı.

"İran ile henüz işimiz bitmedi"

Tahran’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Grossi, İran ile düzenli ve sistematik olarak görüşmelere devam etmek istediklerini vurguladı. Grossi, "Sayın İslami ile görüşmekten her zaman mutluluk duyuyorum. Bu görüşmeler olumlu geçiyor ve çok önemli ve zaruri konuları ele alıyoruz. İran ile bu görüşmeleri düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek istiyoruz. İran ile henüz işimiz bitmedi. Tahran’a gelmekten mutluyum ve iş birliğine devam edeceğiz" dedi.

Grossi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı ve sabotajlar hakkındaki bir soruya cevaben yaptığı değerlendirmede bu saldırıların Ajans tarafından kınandığını söyledi.

"Nükleer tesislere yönelik saldırılar son zamanlarda arttı"

Grossi, "Nükleer tesislere yönelik saldırılar son zamanlarda arttı. Ukrayna’ya yönelik saldırılar da bu konuda bazı geçmiş hatıraları canlandırıyor. Ajans olarak bu saldırıları kınadık. Nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı hukuka aykırıdır ve kınanmalıdır" şeklinde konuştu. İran ile UAEA arasındaki anlaşmanın nükleer anlaşma için faydalı olacağını belirten Grossi, ajansın hiçbir zaman siyasileşmediğini ve bir baskı aracı olarak kullanılmadığını vurguladı.

"Yüzde 60’ın üzerinde uranyum zenginleştirmemiz olmadı"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise konuşmasında, İran’ın uranyum zenginleştirme oranının yüzde 84’e yükseldiği yönünde çıkan haberleri bir kez daha yalanladı. İslami, "Yüzde 60’ın üzerinde uranyum zenginleştirmemiz olmadı" dedi. İslami, Grossi ile yapılan görüşmelerde İran’a yönelik uranyum zenginleştirme konusundaki şüphelerin kalktığını ve Tahran yönetiminin UAEA ile iş birliği içerisinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İslami, "Sayın Grossi’nin hazırladığı rapora da bakacak olursanız, İran’ın uranyum zenginleştirme oranı yüzde 60’ın üzerine çıkmadı. Bu konudaki şüpheler ortadan kalktı. İran’ın 3 nükleer tesisinde yapılacak denetimler konusunda ise geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmaya bağlı kalma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

"İran ulusal çıkarlarını hiçbir şeyle değişmeyecektir"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Kurulu’nun bu yıl gerçekleştirilecek toplantısında İran aleyhinde bir karar çıkma ihtimalini değerlendiren İslami, böyle bir karar alınması durumunda Tahran yönetiminin de gerekli karşılığı vereceğini söyledi. İslami, "İran herkese açık olan kendi kalkınma programını ve ulusal çıkarlarını hiçbir şeyle değişmeyecektir. Ajans ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasının Ek Protokolleri çerçevesinde iş birliğini sürdüreceğiz. Dışarından bu iş birliğine bir müdahalenin olmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. İslami, "Ajans ile iş birliği ve bu çerçevede sunulan raporlar her zaman güven vermeli ve dış unsurların yıkıcı müdahaleleri olmadan sorunları çözebilmelidir. Bu konuları Grossi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ele aldık. Görüşmelerin düzenli ve süreklilik kazanması durumunda etkili olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.