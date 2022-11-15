Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu için İstanbul’da toplanacak

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu için 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da toplanacak. Programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması öngörülüyor.

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı 11. Genel Kurul’u AK Parti’nin ev sahipliğinde 17-20 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Çin’den Rusya’ya, Güney Kore’den Hindistan’a, Moğolistan’dan Endonezya’ya, Özbekistan’dan Filipinlere, kadar 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve uluslararası kurulu temsilcileri, ICAPP 11. Genel Kurulu’nda 2 gün boyunca “Küresel Barış, Refah ve İşbirliği için Diyaloğu Güçlendirmede Siyasi Partilerin Rolü" konusunda sunumlar yapacak.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleşecek olan ICAPP Genel Kurulu yanı sıra ayrıca ICAPP Medya Forumu, ICAPP Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi, ICAPP İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan himayesinde ve Başkanlığında gerçekleşecek olan ICAPP 11. Genel Kurulu açılış oturumu, 18 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ve hitabı ile başlayacak.

ICAPP Daimi Üyeler Komitesinde yer alan AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 11. Genel Kurul Organizasyon Komitesi Başkanı sıfatıyla 2 yıllık dönem için ICAPP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

ICAPP 11. Genel Kurul kapsamında 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri toplam 200 davetli İstanbul’da buluşacak.

Asya ülkeleri siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Avrupa’daki 4 büyük siyasi grup temsilcileri ve Afrika ve Latin Amerika Siyasi Partilerinin çatı kuruluşları da ICAPP 11. Genel Kurulu’nda hazır bulunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana konuşmacı olarak katılacağı açılış oturuma, Türkiye’de mukim büyükelçiler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, hükümet üyeleri, milletvekilleri, parti temsilcileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı medya mensupların da katılım sağlaması bekleniyor.

ICAPP 10. Genel Kurul 2018 yılında Birleşik Rusya Partisi ev sahipliğinde Moskova’da gerçekleşmişti. 2020 yılında Türkiye’de yapılması planlanan ICAPP 11. Genel Kurul’u pandemi sebebiyle 17-20 Kasım 2022 tarihine ertelenmişti.

Pandemi sonrası ilk büyük toplantı olması sebebiyle üst düzey ve yüksek katılımın beklendiği ICAPP 11. Genel Kurul’unda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da genel kurul üyelerine hitap edecekler.