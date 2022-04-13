Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Khan: ’’Ukrayna bir suç mahallidir’’

Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Karim Khan Ukrayna’nın Bucha şehrine yaptığı ziyarette, ’’Ukrayna bir suç mahallidir’’ dedi.

Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Karim Khan, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Bucha şehrine bir ziyaret düzenledi. Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Khan, Bucha ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, ’’Ukrayna bir suç mahallidir. Buradayız çünkü mahkemenin yetkilerini harekete geçirecek suçların işlendiğine dair sebeplerimiz var. Gerçeğe ulaşmak için savaşın gölgesini aşmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Başkenti Kiev ve çevresini ziyaret eden Uluslararası Adalet Divanı Savcısı Khan ayrıca Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi. Görüşmede Uluslararası ve bağımsız bir soruşturmanın açılması için sıkı bir işbirliği konusunda anlaşıldığı bildirildi. Her iki savcının da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından mali olarak destekleneceği ve AB’nin bölgede bulunan saha ekipleri tarafından destekleneceği açıklanmıştı.