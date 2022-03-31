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Ulupınar’dan, DP Genel Başkanı Uysal’a “Çillerden özür dile"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın eski başbakan Tansu Çiller’in siyasete döneceği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, “Biz bir hayrını görmedik. Tayyip Bey hayrını görür, tepe tepe kullanabilir” yanıtına cevap veren 21. Dönem DYP İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar, "Demokrat Parti geleneğine yakışmadı. Kendisini nezaketli bir dil kullanmaya ve Sayın Tansu Çiller’den özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Politika 31.03.2022, 09:23
Ulupınar’dan, DP Genel Başkanı Uysal’a “Çillerden özür dile"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın eski başbakan Tansu Çiller’in siyasete döneceği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, “Biz bir hayrını görmedik. Tayyip Bey hayrını görür, tepe tepe kullanabilir” yanıtına cevap veren 21. Dönem DYP İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar, "Demokrat Parti geleneğine yakışmadı. Kendisini nezaketli bir dil kullanmaya ve Sayın Tansu Çiller’den özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde Doğru Yol Partisinin genel başkan yardımcılığı, İzmir il başkanlığı ve 21.Dönem DYP İzmir Milletvekilliği yapmış olan Yıldırım Ulupınar Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a yazılı olarak cevap verdi. Ulupınar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel örnekleri vererek her birinin kendi şahsına münhasır özellikleri olduğunu, Demokrat Parti geleneğinin saygı ve ahlak kurallarında yaşandığını, aynı gelenekten gelen bir genel başkanın geçmiş dönem bir genel başkana hatta Türkiye’nin ilk kadın başbakanına söylenmeyecek sözler olduğunu belirterek Uysal’dan Tansu Çiller’den özür dilemesini istedi.

Ulupınar şöyle devam etti: "Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Demokrat Parti geleneğine mantık, izan ve her türlü ve vicdanı tahayyüllere aykırı olarak eski Başbakanlarımızdan Tansu Çillere yönelik sözlerini esefle karşıladım. Demokrat Parti ve devamı olan Adalet ve Doğruyol Partisi denildiğinde genel başkanlarımızdan Merhum Adnan Menderesi nezaket ve zarafetiyle merhum Süleyman Demirel’i espri ve nüktedanlığıyla, Sayın Tansu Çiller’i cesaret ve dik duruşu ile hatırlar ve öyle biliriz. Bütün bunlar Demokrat Partinin tüzel kişiliği ve karakterine yansımasıdır. Demokrat Partiyi anlamak ve Demokrat Partili olmak öncelikle yüksek bir ahlak vicdan ve akıl meselesidir. Demokrat Partiyi bu karakterinden çıkarmak topluma bütün bunların dışında kabalık, vefasızlık ve kıymet bilmeyen bir anlayışla sunmak hiçbir siyasi ve insani tavırla bağdaşmayacağı gibi sadece kendisine siyasette konforlu bir alan bulma derdinde olanın öfkesi kızgınlığı ve elinde olanın kendisinden alınacağı korkusunun neden olduğu bir panik imajı vermektedir. Sayın Gültekin Uysal’ı tanırım severim. Böyle bir imajın oluşturulmasına meydan vermeyeceğini de bilirim. Bunun kendisine ve Demokrat Parti geleneğine yakışmadığını ifade ediyor, kendisini nezaketli bir dil kullanmaya ve Sayın Tansu Çiller’den özür dilemeye davet ediyorum."

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