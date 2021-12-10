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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: “ABD ve Avrupa’nın bize karşı tavrı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Amerika’nın Avrupa’nın Ülkü Ocaklarına karşı edinmiş olduğu tavır bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir demek ki biz doğru yoldayız” dedi.

Politika 10.12.2021, 19:54
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: “ABD ve Avrupa’nın bize karşı tavrı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Amerika’nın Avrupa’nın Ülkü Ocaklarına karşı edinmiş olduğu tavır bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir demek ki biz doğru yoldayız” dedi.

Ziyaretlerine ilk olarak Rize İl Başkanlığından başlayan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, burada gençlerle sohbet etti. Sohbetin ardından açıklamalarda bulunan Yiğit, Yıldırım Ülkü Ocakları’ndan yetişen gençlerin iş hayatındaki başarılarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, “Ülkü Ocakları 50 yıllık misyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışıyor. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin bizlere yüklemiş olduğu bir misyon vardır. 2023 lider ülke Türkiye’sini sizlerle beraber kuracağız demişti. Çok şükür ki bugün gelmiş olduğumuz noktada gerçekten Ülkü Ocakları’nda yetişen devletini seven, bayrağını seven, imanlı, ahlaklı Türk gençliğinin yetişerek birçok noktada devletine hizmet ediyor olması bizleri inanılmaz derecede geleceğe dair umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Biz inanıyoruz ki; bugün bu ortamda olan Ülküdaşlarımızın gelecekte öğretmen, doktor, sanatçı, sporcu, bürokrat olarak devletine hizmet inancında olması, inşallah Türk milletinde geleceğe dair olan özlemlerini en iyi şekilde dile getirdiğini görüyoruz” dedi.

Ailelerin çocuklarını rahatlıkla Ülkü Ocakları’na yönlendirebildiğinin altını çizen Yıldırım, “Bugün aileler çocuklarını getirip ocağa teslim ediyor. ‘Çocuğum gelsin, vatanına, milletine, devletine faydalı bir genç olsun. İmanlı, ahlaklı bir şekilde yetiştirilsin’ diyor. Bu da Ülkü Ocakları’nın daha da güçlü, daha da kaliteli bir nüfusu, daha fazla bir genç nüfusu çekecek hale gelmesine sebebiyet verdi. Bir taraftan Ülkü Ocakları’nın çok daha güçlü olması çok kalite bir gençliği yetiştiriyor olması tabii ki Türk milletinin düşmanlarını da rahatsız etmektedir. Çünkü dönüm noktalarımıza baktığımız zaman Türk ve İslam düşmanlarının hepsinin hedefi öncelikli olarak Ülkü Ocakları ve Ülkücü Türk gençliği olmuştu. Şu muazzam manzarayı gördüğümüz zaman, daha lisedeki, üniversitedeki arkadaşların bu kadar vatanı milleti için hassas bir şekilde yetiştiriliyor olması düşmanlarımızı ziyadesiyle korkutmaktadır. Amerika’nın Avrupa’nın Ülkü Ocaklarına karşı edinmiş olduğu tavır bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir demek ki biz doğru yoldayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelede olan başarısına da değinen Yıldırım, “Bugün Cumhuriyet tarihinin terörle mücadeledeki en etkin süreci yaşanmaktadır. Nerde bir terörist varsa başı ezilmekte, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmektedir. Hamdolsun ki yıllardır Ülkü Ocaklarında kurmuş olduğumuz Turan hayalimiz adım adım gerçekleştirmekte. Bu yolda büyük başarılar elde edilmekte. Karabağ da alınan zafer, Libya’daki varlığımız, Doğu Akdeniz, Türkiye’de terörle mücadele konusundaki gelmiş olduğumuz nokta, Ülkücü hareketi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Biz inanıyoruz ki bu gençlikle beraber biz 2023 lider ülke Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz. Türkiye sınırlarına sığmayan, nerde mazlum bir millet varsa, nerede soydaşımız, nerede dindaşımız varsa ona el uzatan bir devlet olma yolunda ilerleyecektir. Bu ilerleyişi de kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı bünyesinde yetişen, Cumhur İttifakının Türkiye’ye almış olduğu güvenlik kalkanıyla beraber inşallah çok daha önemli bir noktaya gelebileceğimizi şimdiden görebiliyorum” dedi.

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