banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelere yönelik iddialarını yalanladı.

Politika 30.03.2022, 17:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelere yönelik iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün partisinin grup toplantısında yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projelerle ilgili iddiaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz” ifadesinin yalan olduğu belirtilen açıklamada, “26 Ağustos 2016 tarihinde milletimizin hizmetine sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Kuzey Marmara Otoyolu da dahil şekilde toplam yatırım ve işletme süresi 10 yıl 2 ay 20 gündür. YİD modeli ile hayata geçirilen İstanbul’un ve Marmara Bölgesi için oluşturulacak Marmara Otoyol Ringi’nin önemli parçalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaat maliyeti 818 milyon dolardır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 138 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesimi için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri toplam 7,18 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 6,9 milyar dolardır. Şimdiye dek köprü için toplam 3,3 milyar liralık ödeme yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Osmangazi Köprüsü ve 384 kilometrelik İzmir-İstanbul Otoyolu için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri işletme yılı sonu toplam 13,6 milyar dolardır”

Kılıçdaroğlu’nun “Osmangazi Köprüsü 1,2 milyar dolar, biz 15 milyar dolar veriyoruz” ifadesinin yalan olduğu kaydedilen açıklamada, “1 Temmuz 2016 tarihinde açılan İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında yap- işlet-devret modeli ile inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam inşaat ve işletme süresi 15 yıl 9 ay 24 gündür. Osmangazi Köprüsü’nün yapım maliyeti 1,48 milyar dolardır. Osmangazi Köprüsü ve 384 kilometrelik İzmir-İstanbul Otoyolu için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri işletme yılı sonu toplam 13,6 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 12,9 milyar dolardır” ifadeleri yer aldı.

“Zafer Havalimanı’nın işletme, bakım ve onarım giderleri dahil toplam maliyeti 254 milyon avrodur”

Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Zafer Havaalanı’nın şimdi açığını kapatmak için Eskişehir’deki havaalanını kapatıyorlar. Eskişehir’deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten Hazine’den bir kuruş almadan yaptı” ifadelerinin yalan olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacağı yalandır, havalimanı hizmetine devam etmektedir. Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen, 3 Mart 2011 yılında sözleşmesi imzalanan ve 1 Kasım 2012 yılında faaliyete geçen Zafer Havalimanı 50 milyon avroya mal olmuştur. 2044 yılında kamu malı olacak Zafer Havalimanı’nın işletme, bakım ve onarım giderleri dahil toplam maliyeti 254 milyon avrodur. Zafer Havalimanı için verilen işletme süresi sonunda, yani 2044 yılına kadar toplam ödenecek garanti bedeli ise 206 milyon avrodur. DHMİ’nin ihaledeki net karı 48 milyon avrodur.”

“İstanbul Havalimanı’nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği “İstanbul Havaalanı, şu kar yağışında bir bölümü çöken havaalanı. 6,3 milyar avroya garanti vermişler, maliyetini henüz tam bilemiyoruz. Bunlar 2 milyar 100 milyon avro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyar 100 milyon avroyu sildi” ifadelerinin yalan olduğu beyan edilen açıklama şöyle devam etti:

“İstanbul Havalimanı’nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çatısında kısmi çökme meydana gelen yapı, İstanbul Havalimanı’na 7 kilometre uzaklıkta geçici olarak faaliyet gösteren bir binadır. Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında 23,4 milyon yolcu, 2021 yılında ise 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bilindiği gibi İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılında garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aştığı için devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapmıştır. İstanbul Havalimanı’nın inşaat ve işletmesini üstelenen İGA’nın 2 milyar 100 milyon euroyu ödemediği ve borcun silindiği iddiası yalandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Covid-19 salgınından etkilenen yap-işlet-devret modeli ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketini devreye almıştır. Bu karar uyarınca DHMİ, Covid-19 salgınını mücbir sebep kabul ederek tarafların yükümlülüklerini pandemi etkisinin devam ettiği dönem boyunca ‘karşılıklı olarak’ askıya almıştır.”

Açıklamada söz konusu projelerin “büyük ve güçlü Türkiye” inşasında pay sahibi olduğu belirtilerek, “Ülkemizin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Bu nedenle dünyanın lider ekonomileri arasına girme mücadelesinde son virajda yer alan ülkemiz için kritik önemdedirler. Bizler, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığımız payı artırmayı hedefliyor, 4 saatlik uçuş mesafesiyle merkezinde bulunduğumuz 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminden daha fazla faydalanabilmeyi amaçlıyor, bütün yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi yüce milletimizin bilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 20 yıldır söz verilen her şeyin inşa edildiği, hayal edilen her şeyin Türk milletinin hizmetine sunulduğu kaydedilerek, “İktidar olarak pek çok yalan, iftira ve karalama ile de mücadele ettik. Bundan sonra da ederiz. Ancak ana muhalefet liderinin bir yalan makinesine dönüşmesini üzülerek izliyor, kendisinin en kısa sürede yapıcı bir muhalefet anlayışı ile ‘büyük ve güçlü Türkiye’ hedefimize katkı sunmasını ümit ediyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19