Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Adil Karaismailoğlu, bakanlık görevini Abdulkadir Uraloğlu’na devretti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Eski bakan Adil Karaismailoğlu görevini Abdulkadir Uraloğlu’na devretti. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, devam eden büyük projeler olduğunu ve bunların bitirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Uraloğlu ayrıca bundan önceki dönemde olduğu gibi taşımacılık sektöründe de önemli yatırımların devam edeceğini belirtti.

Kabinenin hayırlı olması dileyen yeni Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikle Türkiye olarak adeta çağ atladık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdik. Karayollarına baktığımızda güzel hizmetler yaptık. Yaklaşık 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 30 bin kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaptık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık, köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyollar inşa ettik. Bu projelerimize de inşallah devam edeceğiz. Şöyle hemen birkaçından bahsedecek olursak, Aydın Denizli otoyolunu inşallah bitireceğiz. Antalya Alanya otoyolunu, Ankara Kırıkkale Delice otoyolunu, Başakşehir Nakkaş Otoyolu’nu da inşallah yakından takip ederek yürüteceğiz. Tabii Türkiye’de halen yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 80-90’ına yakını da Karayolları üzerinden yapılıyor. Tabii Sayın Bakanımız zamanında özellikle ağırlık verdiğimiz raylı sistemlerden, demir yollarına biz de aynı şekilde ağırlığı, o önemi vererek onları takip edeceğiz. Önemli birkaç projeden bahsedecek olursam, Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı, Bursa’nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı. Halkalı Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projelerimizi yakından takip edeceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi daha da büyüterek dünya denizciliğinden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza ara vermeden yine devam edeceğiz. Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.