Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Edirne’de

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ile görüşmek üzere yola çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’nda mola verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda Vali Canalp’tan brifing alan Bakan Karaismailoğlu, kentte yapılan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu’nun Kapıkule ziyaretinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Nergis Günaydın, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri de hazır bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Canalp ile görüşmesinin ardından Bulgaristan’a giriş noktasına kadar protokol ile birlikte yürüdü. Bulgar mevkidaşı Nikolay Sabev ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile tampon bölgede bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Sabev ile bir süre sohbet etti. Tampon bölgedeki buluşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a hareket etti.

Heyetler arası görüşmelere katılacak Karaismailoğlu, Bulgar Bakan ile ortak bildiriyi imzalayacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek.