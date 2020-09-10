Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Diyarbakır’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve açılışa katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.

Bakan Karaismailoğlu ilk önce Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu’nu burada Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Münir Karaloğlu, vali yardımcıları ve daire amirleri karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, valilik binasına gelerek şeref defterini imzaladı. Burada basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına geçti.

Bakan Karaismailoğlu, gün içerisinde şantiyeleri ziyaret edip yeni yapılan yolların açılışını gerçekleştirecek.