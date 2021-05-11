banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de inşaatı devam eden projeleri inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de yapımları devam eden projeleri inceledi.

Politika 11.05.2021, 12:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de inşaatı devam eden projeleri inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de yapımları devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Rize’de Rize Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Rahmi Metin ile birlikte kentsel dönüşüm alanında inceleme yaparak buradan sahil dolgu alanına geçti. Rize’de yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi olarak adlandırılan ‘Çay Çarşısı’nı inşaatını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra inşaatı devam eden millet bahçesi projesini de inceleyerek İyidere ilçesindeki Lojistik Merkezi inşaat sahasına hareket etti.
Yorumlar (0)
18°
açık