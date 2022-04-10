banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yeni ihracat hedeflerinin olduğunu belirterek “Ülkemizin bütün sektörlerinin alt yapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var” dedi. Bakan Karaismailoğlu, “Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Politika 10.04.2022, 05:47
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yeni ihracat hedeflerinin olduğunu belirterek “Ülkemizin bütün sektörlerinin alt yapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var” dedi. Bakan Karaismailoğlu, “Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Beylikdüzü’nde bulunan Ambarlı Limanı’nda çalışanlar ile bir araya gelerek sahur yaptı. Programda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin gelecek yıllardaki hedefleri açıkladı.

“Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton”

Türkiye’nin ihracat hedefinden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu: “ Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Dünyada küresel, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye’nin altyapısı için çalışıyorsunuz. O yüzden hepinize minnettarız. Bizler de sizin gibi emek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sizler olmasanız bizler de olmayız. Bu bir ekip işi, inşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için adımlarımızı atacağız. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve limanlarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim, istihdam olarak geri döndüler” dedi.

“Ülkemizin bütün sektörlerinin altyapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var”

Türkiye’nin ulaşım altyapısıyla ilgili büyük çalışmaların olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Kara yollarında büyük gelişmeler oldu. 28 bin 500 kilometrelik bölünmüş yol, 70 bin kilometreye ulaşan yol andı ülkemizde faaliyet veriyor. Yine demir yollarında 13 bin 22 kilometrelik demir yolu hattımızı da inşallah önümüzdeki yıllardan 28 bin kilometreye kadar çıkartacağız. Hava yollarında 26 olan havalimanımızı 57’ye çıkardık. Önümüzdeki yıllarda 61’e tamamlayacağız. Yani ülkemizin bütün sektörlerinin altyapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var. Kara yolu, hava yolu, demir yolu ile birlikte, bunların hepsinin toplandığı yerler limanlarımız. Bunları entegre etmemiz gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bu ticaret hacmi 25 milyar tonlara çıkacak. Bütün yapılan simülasyonlar ve araştırmalar onu gösteriyor. Bizler de bu 25 milyar tonda dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz”

Türkiye’nin gelecek yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük ekonomisinin arasına gireceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “12 milyar tonluk dünya ticaret hacminin yüzde 90’a yakını deniz yolu ile taşınıyor. Limanlarımız burada olmazsa olmazımız. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Limanı’nda Türkiye’deki konteynerelleşmesinin yüzde 25’i yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu limanın kapasitesi genişleyecek ihracata katkısı çok daha fazla olacak. Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz de 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız" cümlelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 29 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
açık