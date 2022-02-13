Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan ’Dünya Radyo Günü’ mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Hayatımıza girdiği günden beri kitle iletişiminde devasa değişimlere yol açan radyo, bugün yeni iletişim teknolojileriyle varlığını ve önemini yaygın biçimde sürdürüyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü video mesajla kutladı. Mesajında Karaismailoğlu, bakanlık olarak Türkiye’deki yayıncı kuruluşlara verilen teknik ve idari desteklerin artarak devam ettiğini belirterek, haberleşme sektörüne büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Önemini her geçen gün artıran radyo yayıncılığını kutlayan Karaismailoğlu, “Sinyaliniz net, sesiniz gür olsun” dedi. Çağın en önemli ve sürekli gelişen gündeminin “iletişim” ve “iş, eğitim, sosyal yaşam için birbirine ulaşmak” olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Biz de bu amaçla hükümetlerimiz döneminde ülkemizin haberleşme sektörüne büyük önem verdik. Bakanlığımıza bağlı Çamlıca Kulesi’nin yayın hayatına başlaması, yayıncılığımızın gelişmesinde önemli aşamalardan birisi oldu. Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi’nin hizmete girmesiyle, dünyada ilk defa 100 ayrı radyo, aynı noktadan ve birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapabiliyor. Türk dostu Fransız siyasetçi ve edebiyatçı Lamartine, ‘Dünyaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbul’un Çamlıcası’ndan isterdim.’ Şehrimizin kadim güzelliğini, dillere destan manzarasını milletimize ve tüm dünyaya kazandırdık. Böylece Çamlıca Kulesi’nin ülkemize kattığı değer, TV ve Radyo yayıncılığıyla sınırlı kalmadı. Stratejik konumu ve yüksekliğiyle seyir katlarında, İstanbul manzarasının izlendiği cazibe merkezi haline geldi.”

Yayıncı kuruluşlara verilen destekler artarak devam ediyor

Türkiye’deki yayıncı kuruluşlara verilen teknik ve idari desteklerin artarak devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, “İletişimimizin kesintisiz sürmesi için gelişen teknolojiye hızlı ayak uydurup, önemini her geçen gün artıran radyo yayıncılığını kutluyorum. Dünya Radyo Günü’nde, yayıncı ve medya çalışanlarını tebrik ediyorum. Sinyaliniz net, sesiniz gür olsun” ifadelerini kullandı.