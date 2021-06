Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Yapılması planlanan her yatırıma engel olmaya çalışıyorlar”

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, planlanan her yatırıma engel olmaya çalışıldığını belirterek, “26 Haziran’da Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacağız. Bugüne kadar Burdur’un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2 milyar 872 milyon lira yatırım yaptık. Isparta-Burdur Dostluk Yolumuzun, hizmete girmesiyle birlikte, 25 milyon 704 bin lira tasarruf sağlanacaktır” dedi.

Burdur’a bir dizi ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MAKÜ’de gerçekleşen ödül töreninin ardından AK Parti İl Teşkilatı’nda partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Teşkilat Başkanı Volkan Mengi’nin karşıladığı Bakan Karaismailoğlu’na AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur eşlik etti. Parti binasında konuşan Bakan Karaismailoğlu, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla devletin istikrarının bozmaya uğraşıldığını, yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla millî iradeyi etki altına almaya çalışıldığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, “Burdurlu kardeşlerim yapılan zalimlikleri haksızlıkları çok iyi bilir. Acı izleri hâlâ yüreklerimizdedir. Yedi düvelin işgal ettiği topraklarımızı, başta İtalyan ardından Yunan işgal kuvvetlerinin kirletmeye cüret ettiği bu toprakları manevi bağlarımız, inancımız ve davamıza olan sadakatimiz ile kurtardık ve düşmanı def ettik. İşgali kaldırdık ancak milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü ile uğraşmaya başka yollardan devam ediliyor. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla millî iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Ancak taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın. Yapılan her yol, baraj, okul, hastane, köprü, fabrika ülkeyi geleceğe taşıyacak adımlardır. Ancak dikkat edin yapılması planlanan her yatırıma engel olmaya çalışıyorlar. Bakanlığımızın hayata geçirdiği hemen hemen her projede bu durumla karşı karşıyayız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Otoyollar, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul. Hepsine karşılar. Aynı zihniyet Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri yapılırken de iş başındaydı” dedi.

“26 Haziran’da Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacağız”

Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelinin 26 Haziran’da atılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Şimdi de Kanal İstanbul’u hedef alıyorlar. Akla ziyan haberler ile ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bütün engellere ve engellemelere rağmen, milletimize hizmet etmekten, Türkiye’mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile 26 Haziran’da Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacağız. Türkiye’nin stratejik hamlesi olan bu projeyi yalnızca ülkemize değil, dünyaya kazandıracağız. Siz Burdurlu kardeşlerimizin yüreğinin de bizimle olacağına inanıyorum. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hizmet odaklı siyasetten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye’de son 19 yılda yaptığı projelere de değinen Bakan Karaismailoğlu, “Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 219 kilometreye çıkardık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemizi, Çin’den İngiltere’ye uzanan Orta Koridor’un ve Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası hâline getirdik. Dünya ticaretinin yüzde 80’ini sırtlanan denizyolları konusunda da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attık. Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. 150 havayolu şirketine ve 350’nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayan Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdik. Kısaca ulaştırma alanında Türkiye’nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Geçen hafta; Muş ve Bitlis illerimiz arasında bulunan, Ahlat - Karahasan - Malazgirt yolunun açılışını gerçekleştirdik. Buraya da Mardin - Midyat yolunun temelini atıp, PTT aracılığı ile hayata geçireceğimiz yerli ve millî elektrikli scooter’larımızı milletimizin hizmetine sunup, öyle geldik. Bütünsel kalkınma odaklı hedefimize uygun olarak Burdur’da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz her yatırım ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Turkuaz rengi suyu ve beyaz kumları ile adeta cennetten bir köşeyi andıran Salda’yı, ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olma ünvanı taşıyan İnsuyu Mağarası’nı, milattan önce 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi ile Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hacılar Höyüğü’nü bağrında taşıyan Burdur’a çok daha konforlu çok daha güvenli ve kısa sürede ulaşılsın diye büyük projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Burdur’un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2 milyar 872 milyon lira yatırım yaptık”

Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar Burdur’un ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2 milyar 872 milyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye ulaştık. Antalya, Isparta, Afyon ve Denizli’ye bölünmüş yollar ile bağladık. Bugün incelemede bulunduğumuz Isparta-Burdur Dostluk Yolu ile bu iki güzide şehrimiz arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indireceğiz” diyerek Isparta-Burdur Dostluk yolunun hizmete girmesiyle birlikte, zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 25 milyon 704 bin lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

“Bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız”

Burdur’un her geçen gün geliştiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Her geçen gün cazibesi artıyor. Ünlü Türk Hükümdarı Bilge Kağan’ın dediği gibi, ’Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça’ isterse bütün hainler bir araya gelsin, bütün karanlık çevreler bir araya gelsin, Allah’ın izniyle her belayı def ederiz. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi, bu sorumluluğun hakkını da teslim etmek; bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız. O nedenle, sizlerin değerli katkılarıyla mücadelenin çıtasını sürekli yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle harekette birliğimizin kaim ve daim olması temennisiyle sözlerimi noktalıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Ak Parti İl Teşkilatı ziyareti sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, il, ilçe ve beldelerdeki MHP’li Belediye başkanları ile karşılıklı görüşüp taleplerini dinledikten sonra Burdur’dan ayrıldı.