Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Ağustos’ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya ulaştık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu nedenle dünya sivil havacılık sektörü büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü bu salgını en az etki ile atlatıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanları sertifikasyon çalışmalarının da Türkiye’de sivil havacılık sektörüne yönelik güveni ve beraberinde de yolcu sayısını önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

“Dünya genelinde havalimanı gelirlerinde 76 milyar dolar düşüş bekleniyor”

Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, salgının ülke ekonomilerine de büyük tahribatlar yaptığını söyledi. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirlerarası uçuşların da bir dönem durduğunu, daha sonra ise kısıtlamalarla uçuşların başladığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Korona virüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor” şeklinde konuştu.

"Salgından en az etkilenen havacılık sektörü, Türk sivil havacılık sektörü oldu"

Bakan Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sektörünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu noktada en az etkilenen sektör olduğunu söyledi. Korona virüs salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlere olduğu gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbirler aldıklarını ve sektöre önemli destekler verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021’e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirim yaptık. Havayollarının Eurocontrol’e olan borçlarını ertelettik. Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik” diye konuştu.

Karaismailoğlu, yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik olarak da konma, konaklama, yolcu güvenlik, yaklaşma, aydınlatma, yolcu servis, uçak yönlendirme ve emniyet tedbiri gibi birçok ödemenin yine 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirterek, “Salgın sürecinde devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Firmaların rahat nefes alması sağlandı”

Havayollarının operasyonlarında ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik gerekli tüm teknik düzenlemelerin de Bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin de uzatıldığını anımsattı. SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verilmiştir. Firmaların söz konusu dönemde rahat nefes alması sağlandı.”

"Sertifika programı sayesinde uluslararası güven arttı"

Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde yapılan teknik düzenlemelerin de normalleşme döneminde sektörün hızlı toplanmasını ve Türk sivil havacılığına güvenin artmasını sağladığını söyledi. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havalimanlarına ilişkin başlattıkları sertifikasyon programı ile havalimanlarının tekrar düzenlendiğini belirterek, “Bu sertifika, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz sivil havacılığına güvenin artmasını sağlamış, uluslararası birçok uçuş noktası bu güven sayesinde açılmıştır” şeklinde konuştu.

"Rakamlar Türkiye’ye güvenin göstergesi"

Karaismailoğlu, Türk sivil havacılığına güvenin artmasının havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluğun Türkiye’de yaşanmasının önüne geçtiğinin altını çizerek, “Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574 bine yakın oldu. Bu durum bile ülkemiz sivil havacılığının durumunu gösteriyor” dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, kamu-özel ortaklığı kapsamında işletilen havalimanı ve terminal işleticisi şirketler ile görüşmeler yapıldığını ve sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.