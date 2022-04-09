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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan İstanbul’daki toplu ulaşım zammına eleştiri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammı eleştirerek, "Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi” dedi.

Politika 09.04.2022, 11:18
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan İstanbul’daki toplu ulaşım zammına eleştiri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammı eleştirerek, "Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya geldi. İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nın da katıldığı iftar yemeği sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı ve Kanal İstanbul tartışmalarından, İstanbul’daki metro projelerine ve mega kentte alınan yüzde 40 zam kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu yıl 2019 rakamlarını yakalamak istiyoruz”

2022 yılında pandemi öncesi 2019 yılı Türkiye genelinde 210 milyon olan yolcu rakamına ulaşılmasının hedeflendiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu yıl itibariyle çok güzel gidiyor. Bu yıl 2019 rakamlarını yakalamak istiyoruz. Yakalayacağız gibi görünüyor. 2019’da da havayolunda iç ve dış hat toplamda yıllık 210 milyon yolcu vardı. 2019’daki kapasitenin üzerine çıktığımızda buradaki ilave yatırımlar da gündeme gelecek” diye konuştu.

“Uçakları İETT otobüsü gibi zannediyorlar herhalde, arkadan itince gidiyor zannediyorlar”

Bir gazetecinin ‘Muhalefetten bazı kesimler iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı’nı yeniden açacağız söylemini gerçekçi buluyor musunuz?’ yönündeki soruya Adil Karaismailoğlu, “Ben de ironiyle cevap vereyim. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi zannediyorlar herhalde, arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı’ndaki sıkıntıları biliyorduk zaten. O yüzden burası dünyanın transit merkezi olarak planlanmıştı. O zamanlar ‘buraya uçak mı iner’ diye söyleyenler bugün günlük bin 100 tane uçak iniyor burada. 1300-1500’lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşip buluşacak” şeklinde yanıt verdi.

“Dünyada iki tane ana liman var, ortada niye bir İstanbul olmasın”

Kanal İstanbul’un gelecekte artacak ticaret hacimleri doğrultusunda dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bütün sektörleri birbirine entegre etmek lazım. Kanal İstanbul’da öyle. Sonuçta bu kargo tarafının uçak ayağı da var. Buraya önemli bir lojistik liman planlıyoruz. Dünyada bildiğiniz gibi iki tane ana liman var. Bir tanesi Singapur, diğeri Rotherdam. Ortada niye bir İstanbul olmasın. Bir taraftan onu da planlıyoruz. Kanal İstanbul’un gerekliliği neden doğdu? Dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, gelişen hacimlerle bugün İstanbul’dan geçen yük miktarı belli. 5-10 yıl sonra da bu miktarlar aynı oranda artıyor. Şuanda bile Marmara Denizi’nde haftalarca süren beklemeler var. Hem o beklemeleri ortadan kaldırmak hem de İstanbul boğazının güvenliğini sağlamak adına gemi trafiğini azaltmak, güvenliği sağlamak. Kanal İstanbul da alternatif su yolu olarak hizmet verecek” dedi.

“Hizmette yarışmak istiyoruz ama başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü metro projeleri hakkındaki tartışmalara değinen Karaismailoğlu, “İstanbul gibi metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Çünkü başka bir alternatifiniz yok. Siz kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi vatandaşlara sunmak zorundasınız ki o toplu taşımayı kullansın. Yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada içinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı şekilde yapmak lazım. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz. Şuan belediyenin de devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz bitecek hatlarımızla ilgili tarih veriyoruz 2023 yılı bu zamanlara kadar neredeyse o 103 kilometrenin tamamına yakınını bitirip İstanbulluların hizmetine vermiş olacağız. Biz de istiyoruz ki onlar da hizmet hızda bizle yarışsınlar, bir an önce onlar da bitirip İstanbul’un trafiğini rahatlatsın. Maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Biz de sonuçta yapılan hizmette yarışmak istiyoruz ama hizmette yarışmayız başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var. Tabi ki ondan da rahatsız oluyoruz. Sonuçta vatandaşımızın herkesin yaptığını görmesi lazım. Çünkü o hizmeti yapmayanlar da buradan dersini alması lazım. Daha önce başlanmış metro hatları var şuan devam eden belediyenin yaptığı 100 km metro hatları daha önce başlanmış hatlardı. 3 yıl geçti neredeyse yeni bir hat olmadığı gibi mevcutlarda da bir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor. Keşke akıllarını başlarını alıp bu işleri bir an önce hızlandırırlar” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki toplu ulaşımda alınan yüzde 40 oranındaki zammı da eleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Zihniyet meselesi, İstanbul’un kaynağı İstanbul’a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul’un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar. Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul’daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi” şeklinde konuştu.

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