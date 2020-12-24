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Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan: "eSIM teknolojisi ürettiğimizi, bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldığımızı bu lansmanla birlikte ilan etmiş oluyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Mühendislerimizin yoğun çalışmaları neticesinde eSIM teknolojisi ürettiğimizi, bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldığımızı bu lansmanla birlikte ilan etmiş oluyoruz" dedi.

Politika 24.12.2020, 13:49
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Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan: "eSIM teknolojisi ürettiğimizi, bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldığımızı bu lansmanla birlikte ilan etmiş oluyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Mühendislerimizin yoğun çalışmaları neticesinde eSIM teknolojisi ürettiğimizi, bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldığımızı bu lansmanla birlikte ilan etmiş oluyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen “eSİM" lansmanına katıldı. Lansmana ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve bürokratlar da katıldı. Yaptığı konuşmada mühendislerin yoğun çalışmaları sonucunda eSIM teknolojisi ürettiklerini, bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldıklarını gerçekleştirilen lansmanla birlikte ilan etmiş olduklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “25 yılı aşan bir süredir mobil telekomünikasyon alanında kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM kullanmak suretiyle mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıyoruz. eSIM sadece bilgi ve iletişim sektörü için değil diğer tüm sektörler açısından pek çok faydayı ve avantajı da beraberinde getiriyor. Zira, bugün neredeyse her şeyin internete bağlanabildiği bir çağdayız. Her zaman her yerde bağlantılı olduğumuz işlemlerde giderek artan oranda mobil teknolojiyi kullanıyoruz. Dolayısıyla eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da işyerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak” diye konuştu.

BTK bünyesindeki projelerden bahseden Sayan, CLI (Manipülasyonun Önlenmesi) Projesi’ni 2021 yılında hayata geçireceklerini söyledi. Siber güvenliğe verdikleri önem çerçevesinde “Siber Yıldız” gibi bayrağı yakala yarışmalarıyla bu alanda kendini göstermek isteyen gençlere ödüller ve istihdam imkânı sağladıklarının altını çizen Sayan, “Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunda tüm yetenekli arkadaşlarımızı 25 Aralık Cuma günü başlayıp 24 saat sürecek olan, muhteşem ödüllerin olduğu uygulamalı siber güvenlik laboratuvarı ‘FETİH Siber Talimhane’ye giriş hakkı sağlayacak, ulusal siber güvenlik organizasyonumuzda istihdam imkanı kazanabilecekleri çevrim içi yarışmaya gençlerimizi davet etmek istiyorum” dedi.

“eSIM altyapısı uluslararası standartlara uygun olarak yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirildi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteği ile BTK olarak Ocak 2018 ve Aralık 2019’da aldıkları kararlarla devam eden bir sürecin sonucuna başarıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, eSİM hakkında bilgiler vererek, şunları aktardı:

“Uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı için aldığımız kararlar neticesinde eSIM altyapısı uluslararası standartlara uygun olarak yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Böylelikle eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldık. eSIM uygulaması, gerek makinalar arası haberleşmede endüstri bakımından, gerekse tüketiciler açısından önemli kolaylıkları ve avantajları da beraberinde getiriyor. eSIM güvenli bir çip üzerine uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek bir teknoloji sunuyor. Cihazlara fiziksel bir SIM kart takılmadan yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor ve yönetilebiliyor. Yine, işletmeciye ait bir SIM kart alınmasına gerek olmadan profil değişikliği yoluyla işletmeci değişikliği de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, fiziksel SIM kartlarının sağladığı tüm güvenlik seviyesine eş değer seviyede güvenlik ve koruma seviyesi de sağlıyor.”
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