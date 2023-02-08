Ukrayna’ya ilk Leopard 2 tank taburunun baharda teslim edilmesi bekleniyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya gönderilecek olan Leopard 2 tipi tankların ilk taburunun mart, nisan ayı gibi teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesine onay vermesinin ardından ilk tankların gelecek aylarda teslim edilmesi bekleniyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya gönderilecek olan Leopard 2 tipi tanklarının ilk taburunun mart, nisan ayı gibi teslim edilmesinin beklendiğini belirterek, bir tank taburunun yaklaşık 31 tanktan oluşacağını ifade etti. Pistorius, "Bu yıl üçüncü veya dördüncü ayda en az bir tabur teslim edebiliriz ve ardından tabii ki olabildiğince hızlı ilerlememiz gerekiyor" dedi.

Dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Pistorius, 2024’ün ilk veya ikinci çeyreğine kadar en az 100 Leopard 1 ana muharebe tankının Ukrayna’ya teslim edileceğini ifade etmiş, Ukrayna’nın birkaç Avrupa ülkesinden eski Leopard 1A5 ana muharebe tankı alacağını aktarmıştı.