Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov oldu

Ukrayna’da 2 Kasım’da istifa eden Savunma Bakanı Andrey Taran’ın yerine Oleksiy Reznikov göreve getirildi.

Ukrayna’da Savunma Bakanı Andrey Taran’ın 2 Kasım’da istifa etmesinin ardından yeni bakanın belirlenmesi için parlamentoda oylama yapıldı. Oylama sonucu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin adayı Oleksiy Reznikov ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu. 55 yaşındaki eski Avukat ve Başbakan Yardımcısı Reznikov, reformlarla ilgili sicilinin hem iktidar hem de muhalefet partilerinin vekilleri tarafından eleştirilen Taran’ın yerini aldı.

Söz konusu atama, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye yeni askeri birlikler konuşlandırmasından sonra yapıldı.