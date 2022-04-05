Ukrayna’nın Stoyanka kentinde acı manzara

Ukrayna’nın Stoyanka kentinde Rus saldırılarının ardından savaşın izleri görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birliklerinden temizlenen bölgelerde savaşın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi. Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından başkente 30 kilometre mesafede bulunan Stoyanka’da da savaşın izleri ortaya çıktı. Kentte birçok yerleşim yeri ağır hasar alırken, kentte birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı görüldü.