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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "5 Rus uçağı ve 2 helikopter düşürüldü. 3 tank vuruldu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyon yok edildi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "5 Rus uçağı ve 2 helikopter düşürüldü. 3 tank vuruldu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyon yok edildi."
Politika 24.02.2022, 11:24
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl: "5 Rus uçağı ve 2 helikopter düşürüldü. 3 tank vuruldu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyon yok edildi."