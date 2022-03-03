banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
Ukrayna’ya paralı askerler gönderilmeye başlandı
Ukrayna’ya paralı askerler gönderilmeye başlandı
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Serasını hortum vuran kadın çiftçinin gözyaşları
Serasını hortum vuran kadın çiftçinin gözyaşları

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar’dan açıklama

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Karadeniz’de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var” dedi.

Politika 03.03.2022, 22:07
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar’dan açıklama

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Karadeniz’de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 8’inci gününde büyükelçilikte basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yaşanan olayların savaş olmaktan çıktığını söyleyen Bodnar, “Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanının saldırılarını durduruyor. İşgal edilen topraklarda bilen vatandaşlarımızı işgalcilere karşı gayet başarılı bir protesto yapıyorlar. Büyük şehirlerde direniyorlar ve kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı manevi ve maddi olarak kaybettiğini anlayınca Ruslar daha fazla saldırılara geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyorlar insanların yaşadığı semtlere ateş ediliyor” diye konuştu.

Türk hükümetine ve Türk halkına destek için teşekkür eden Bodnar, “Türkiye’den bize çok fazla insani yardım geliyor ve aynı zamanda büyükelçilikte bunun sevkiyatı için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının aslında Ukrayna’da neler olduğunu Rusya’nın saldıran tavır sergilediğini anladığını görüyorum” açıklamasında bulundu.

“Müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir” diyen Bodnar, “Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda da müzakerelerden de vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Rus tarafından sağ duyu beklentimiz yokken barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etki olmadan kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Rusya da Ukrayna’ya karşı işlediği suçlardan dolayı bedel ödeyecek” şeklinde konuştu.

“Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır"

Rus gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmemesi konusunda da Türkiye’ye teşekkür eden Bodnar, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uyguladığını kaydetti.

Her olayın olduğu gibi adlandırılması gerektiğinin altını çizen Vasyl Bodnar, “Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır. Bu askeri operasyon değil egemen devlete karşı yapılan saldırı. Bu askersizleştirme veya nazisizleştirme gibi Rusların uydurduğu terimler değil. Bu sivilleri öldürme ve altyapı tesislerine yapılan bir darbe” dedi.

“NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var”

Bodnar, Rusya’nın ‘medeni ülkeler’ dışına çıkarıldığını vurgulayarak “Ukrayna’da Ukraynalılar kendi vatanını koruyor savunuyorlar. Ama hiç kimse Putin’in neye girişeceğin bilmiyor. Romanya, Polonya ve diğer baltık ülkeleri NATO ülkeleridir. Eğer Rusya bu ülkelerden birine saldırırsa bu da NATO’nun sorumluluğunda olur. Bildiğiniz gibi Karadeniz’de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var” değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne’ye 500’ye yakın Kırım Tatarı geldi"

Şu anda Ukrayna’dan Türkiye’ye sığınan insanlara ilişkin ise Bodnar şunları söyledi:

“Organize bir şekilde Türk tarafının yardımlarıyla Edirne’ye 500’e yakın Kırım Tatarı geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının koordinasyonu sayesinde bu süreçler gerçekleştiriliyor. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmede mülteci gruplarında artış olursa birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık. Buradan Ukrayna’dan gelen insanlara en fazla yardımı Ukrayna derneklerimiz sağlıyor. Bazı insanlarda kendi daire kiralıyor ve geliyorlar çünkü burada kendilerini çok iyi hissediyorlar. Buraya çoğunlukla kadın ve çocuklar geliyor. Bu da özellikle sınırlarda büyük bir trafiğe yol açıyor. Bu bağlamda tekrar sağladığı desteklerden dolayı AFAD’da teşekkür etmek istiyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18