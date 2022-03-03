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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Türk tarafının yardımlarıyla Edirne’ye Ukrayna’dan 500’ye yakın Kırım Tatarı geldi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Türk tarafının yardımlarıyla Edirne’ye Ukrayna’dan 500’ye yakın Kırım Tatarı geldi."
Politika 03.03.2022, 18:14
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Türk tarafının yardımlarıyla Edirne’ye Ukrayna’dan 500’ye yakın Kırım Tatarı geldi."