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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi."
Politika 25.02.2022, 12:39
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi."