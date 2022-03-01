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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini, taşınacağını açıkladı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:(Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:(Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."
Politika 01.03.2022, 18:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:(Müzakere görüşmeleri) "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi."