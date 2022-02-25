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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev’de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev’de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi."
Politika 25.02.2022, 12:50
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev’de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi."