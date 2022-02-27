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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Düşmanın can kaybı 4 bin 300 olurken, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane gemi yok edildi."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Düşmanın can kaybı 4 bin 300 olurken, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane gemi yok edildi."
Politika 27.02.2022, 16:14
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Düşmanın can kaybı 4 bin 300 olurken, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane gemi yok edildi."