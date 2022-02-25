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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç da imha edildi. Rus tarafının askeri kaybı 2 bin askeri aşabilir."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç da imha edildi. Rus tarafının askeri kaybı 2 bin askeri aşabilir."
Politika 25.02.2022, 17:16
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç da imha edildi. Rus tarafının askeri kaybı 2 bin askeri aşabilir."