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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu işgal sürpriz değil. Uyarılarını aylarıdır yapıyoruz” dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı, çünkü bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı, çünkü bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor."
Politika 24.02.2022, 13:09
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı, çünkü bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor."