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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini, taşınacağını açıkladı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul’da yapılmasını tercih ederiz."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul’da yapılmasını tercih ederiz."
Politika 01.03.2022, 18:29
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul’da yapılmasını tercih ederiz."