Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul’da yapılmasını tercih ederiz."