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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz."
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz."
Politika 25.02.2022, 12:41
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Barış arayışlarına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a barış girişimleri konusunda teşekkür ediyoruz."