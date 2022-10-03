Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan bir ankete göre, Ukraynalıların yüzde 83’ü NATO’ya katılmak istiyor. NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesi, Ukrayna’da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna’da NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesi rekor seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz cuma günü Ukrayna’nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir başvuru yaptığını açıklamasının ardından başkent Kiev’de Rating Group tarafından 1-2 Ekim’de 2 bin katılımcı ile NATO üyeliğine dair anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 83’ü NATO’ya katılmak isterken, yüzde 4’ü NATO’ya katılmayı desteklemedi. Katılımcıların yüzde 9’u ise kararsız kaldı. Rating Group, NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesinin Ukrayna’da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan benzer bir ankette, katılımcıların sadece yüzde 55’i NATO’ya katılmak istediklerini belirtmişti. Söz konusu orandaki artış Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana NATO konusunda kamuoyunun ne kadar keskin bir şekilde değiştiğini gözler önüne serdi.

Son yapılan anket ayrca NATO üyeliğine verilen desteğin geçtiğimiz haziran ayından bu yana yüzde 7 arttığını gösterdi.