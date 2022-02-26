Ukraynalılar Bodrum’da “Savaşa Hayır” eylemi yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıyı protesto etti. Eylemde “Katil Putin” sloganları atıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat Bodrum’daki Ukraynalılar tarafından protesto edildi. Bodrum Belediye Meydanı’nda Ukrayna bayrakları ve üzerinde İngilizce “Putin’i durdur, savaşı durdur” yazılı pankartla gelen eylemciler, “Savaşa hayır”, “Ukrayna’daki savaşı durdur”, “Putin’i durdur” yazılı dövizler taşıdı. Altında “Katil” yazan Putin’in fotoğrafının açıldığı eylemde “Katil Putin” sloganları atıldı.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, grup adına okuduğu basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“Vladimir Putin Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Rusya’nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacak. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor.”