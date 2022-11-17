Ukraynalı uzmanların füze soruşturmasına katılmasına izin verildi

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Yakub Kumoch, Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde devam eden füze soruşturmasına Ukraynalı uzmanların katılmasına izin verildiğini açıkladı.

Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen füzeler ile ilgili soruşturma devam ederken, Ukrayna’nın bölgeye erişimine izin verdi. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Yakub Kumoch yaptığı açıklamada, Ukraynalı uzmanların olay yerindeki incelemelere katılacağını belirterek, “Bir kez daha tekrar ediyorum, Ukrayna, kendisini Rusya’ya karşı savunduğu ve Rus füzeleriyle savaştığı için suçlanamaz. Ukraynalı uzmanların olay yerine girmesine izin verildi” dedi.

Ukrayna, füzelerin düştüğü bölgeye acil erişim talep etmişti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Füzenin Polonya’ya düşüşü ile ilgili ortak soruşturmayı destekliyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın Rusya’nın söz konusu füzelerden sorumlu olduğuna dair iddialarına yönelik "kanıtı" teslim etmeye hazır olduğunu aktarmıştı. Ortaklarımızdan bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğuna dair varılan sonuca ilişkin bilgileri beklediklerini açıklayan Danilov, Ukrayna’nın Devlet Sınır Hizmeti ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ekiplerinin patlama alanına acil erişimini talep ettiğini belirtmişti.

Füzelerin Ukrayna’ya ait olduğu belirtilmişti

Batılı ülkeler, Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Polonya medyasında yayınlanan olay yeri fotoğrafları üzerinde inceleme yaptıklarını ve düşen füze parçalarının Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait S-300 hava savunma sistemlerine ait parçalar olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.