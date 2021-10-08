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Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu‘na Aşık Veysel’in eserini icra etti

Ukraynalı üniversite öğrencileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için Aşık Veysel’in eserlerini icra etti.

Politika 08.10.2021, 16:08
Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu‘na Aşık Veysel’in eserini icra etti

Ukraynalı üniversite öğrencileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için Aşık Veysel’in eserlerini icra etti.

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın Lviv kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı üniversite öğrencilerinin sürpriziyle karşılandı. Ukrayna’da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Bakan Çavuşoğlu için Aşıl Veysel’in "Uzun ince bir yoldayım" eserini seslendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğenisini dile getiren Bakan, "Lviv’de Ivan Franko Ulusal Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileriyle bir araya geldik. Öğrenciler, benim de çok sevdiğim Aşık Veysel’in ’Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi. Bakalım siz de beğenecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

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