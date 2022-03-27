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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de yüz yüze yapılacağını açıkladı.
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de yüz yüze yapılacağını açıkladı.
Politika 27.03.2022, 18:22
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de yüz yüze yapılacağını açıkladı.