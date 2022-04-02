Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara’da ya da İstanbul’da olacak”

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, “Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara’da ya da İstanbul’da olacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 38 gündür devam ederken, iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu sonuçlar gelmeye başladı. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia, Rusya’nın Ukrayna tarafından İstanbul’daki müzakere toplantısında sunulan tekliflerin Kırım konusu hariç kabul edildiğini belirterek, “Biz İstanbul’daki görüşmede pozisyonumuzu Ukrayna tarafı olarak belirttik. Prensip olarak Rusya resmi olmayan cevabını verdi ve Kırım hariç tekliflerimizi kabul etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba, Rusya’nın cevabını yazılı olarak istedi. Zelenskiy ve Putin görüşmesi de büyük ihtimalle ya İstanbul’da ya da Ankara’da gerçekleşecek. Görüşme için evraklar hazırlandı" ifadelerini kullandı.