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Ukraynalı milletvekili Marçenko: "Türk vatandaşlarının sınırlarımızda sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyoruz”

UKRAYNA'DA İKTİDARDAKİ HALKIN HİZMETKARI PARTİSİ’NİN MİLLETVEKİLİ LUDMİLA MARÇENKO, TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA İLİŞKİLERE YÖNELİK TÜRK BASININA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "TÜRK VATANDAŞLARININ SINIRLARIMIZDA SORUNLARLA KARŞILAŞMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ” DEDİ.

Politika 15.07.2020, 23:11
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Ukraynalı milletvekili Marçenko: "Türk vatandaşlarının sınırlarımızda sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyoruz”

Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi’nin milletvekili Ludmila Marçenko, Türkiye ve Ukrayna arasında ilişkilere yönelik Türk basınına yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarının sınırlarımızda sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyoruz” dedi.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili ve iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Ternopol şehri Milletvekili Ludmila Marçenko, iş adamı ve aynı zamanda kendisinin danışmanı olan Rasim Bekmezci ile Türkiye-Ukrayna arasındaki gündem başlıklarına ilişkin Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasından yanayız”

Türkiye ve Ukrayna arasında yıllardır gündemde olan Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik açıklamalarda bulunan Marçenko, “Konuyla ilgili çalışmalarımız aktif şekilde devam ediyor. İki ülke de evraklardan oluşan paketleri hazırlama aşamasında. Çok çeşitli politik etkiler var. Anlaşmanın imzalanması yönünde çalışmalarımız sürüyor. İki ülkenin başkanı da 4 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı planlanıyor. Çok kısa bir süre sonra bu çalışmaların sonucunu alacağız” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan topraklarında Ermeniler tarafından mağdur edilen vatandaşlar var”

Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara yönelik bir açıklama yapmış ve açıklamasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Ermenistan’daki Ukrayna Büyükelçiliği etrafında toplanan ırkçı Ermeniler, elçiliği domates yağmuruna tuttu. Söz konusu olayları üzüntü içerisinde takip ettiğini belirten Marçenko, “Maalesef Azerbaycan topraklarında Ermenistan tarafından mağdur edilmiş vatandaşlar var. Hangi ülke olursa olsun üniter yapısına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Ermenistan’da Ukrayna Büyükelçiliğine yapılan saldırıları görüyoruz. Ermeniler elçiliğimize yönelik agresif tavırlar sergileyerek domates fırlatıyorlar. Bunun yanlış bir yol olduğunu ve bu tartışmanın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Türk vatandaşlarının sınırlarımızda sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyoruz”

Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşlarının sınırlardan geri gönderilmesine ilişkin soruyu cevaplayan Marçenko, “Türk vatandaşlarının sınırlarımızda sorunlarla karşılaşmaması için çalışıyoruz. Ülkemize gelen her vatandaş 2 kontrolden geçiyor. İlk kontrolü geçemeyen, görünüşü ve davranışları nedeniyle risk oluşturabilecek şahıslar ikinci kontrole tabi tutuluyor. Bu bizim kanunlarımızda mevcut. İkinci kontrolden de geçemeyen şahıslar ülkeye alınmıyor. Dil bilmediği için kendini ifade edememesi, dış görünüşü ve hareketleri nedeniyle risk oluşturabilecek olması, yanında masraflarını karşılayabilecek kadar maddi birikimi olmaması, Türk vatandaşlarının Ukrayna’yı Avrupa’ya açılan kapı gibi görüp bunu kullanmaya çalışmaları gibi nedenlerden dolayı sınırdan geçemiyorlar" dedi. Milletvekili Marçenko, "Bu konu Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi tarafından da masaya yatırılmış bir konu. Başka ülkelerden gelen vatandaşlar da gerekli görüldüğü taktirde ülkeye alınmıyor. Yani bu Türkiye’ye yönelik uygulanan bir uygulama değil. Biz misafirperver bir ülkeyiz herkesi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Aile içi problemlerde maalesef zarar gören çocuklar oluyor”

Ukraynalı anneler tarafından Türkiye’den kaçırılıp Ukrayna’ya getirilen çocuklarını görmek isteyen Türk vatandaşı babalara, Ukrayna’da kimliği belirsiz kişilerce uygulanan şiddeti içeren videonun kendisine izletilmesinin ardından görüntülere çok üzüldüğünü ifade eden milletvekili Marçenko, “Maalesef aile içi problemlerde zarar görenler çocuklar oluyor. Anneyle ya da babayla kalmasının bir önemi yok. 10 yaşını geçen her çocuk kimle kalmak istediğini açıkça ifade edebilir. Ancak 10 yaşına kadar olan dönemde mahkemelerin verdiği karar geçerli" dedi. Marçenko, "Ne olursa olsun atılacak adımlarda çocuğu stres altına sokacak her türlü hareketten kaçınmak gerekir. Yabancılar arasında gerçekleşen evliliğin bitmesi sonucunda bizler mahkemenin kararlarına göre hareket ediyoruz. Mahkeme kararına göre anne ya da babadan birisi çocuğun velayetini almaya hak kazanıyor. Ben şahsi olarak bu mağduriyeti yaşayan babalarla tek tek ilgilenmeye hazırım seve seve yardımcı olurum. Ukrayna’da velayetler genelde annelere veriliyordu ancak yeni kanun düzenlemesi geldi ve artık kanun önünde anne de baba da eşit haklara sahip” şeklinde konuştu.

“Türk babaların mağduriyetinin takipçisi olacağız”

Ukrayna’da yaşayan Türk iş adamı ve aynı zamanda Ludmila Marçenko’nun danışmanlığını yapan Rasim Bekmezci, “Daha önce biz bu konuyla ilgili konuştuk. Biraz önce vekil hanım da bu konuyla şahsen ilgileneceğimi söyledi. Burada bence konuya farklı yönden yaklaşmakta fayda var. Anne ve babayla konuşup bu konuyu diyalog ile diplomasi yöntemi ile çözmek çok önemli çünkü arada kalan çocuklar oluyor. Çocuklar psikolojik zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

"Hukuki yolu izlemekte fayda var"

Bekmezci, "Az önce vekil hanım bir video izledi ve o videoyu görünce ben de çok üzüldüm. Daha önce buna benzer olaylar da yaşandı. Çocuğunu görmeye gelen baba karakoldan dışarı atılmıştı. Sonra Türk baba bu hareketi protesto etti. 3 Şubat‘ta Sayın Cumhurbaşkanımız Kiev’e geldiğinde, mağdur baba hem Cumhurbaşkanımızla görüştü hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile. Yardımcı olacağını söylediler ve yardımcı oldular da. Hukuki yolu izlemekte fayda var" diye konuştu.

"Bunun burada takipçisi olacağız"

Bekmezci, "Milletvekili hanımın da bu konuyla ilgilendiği zaman işlerin biraz daha hızlı yürüyeceğini, bazı usulsüzlüklerin olmayacağına inanıyorum. Bunun burada takipçisi olacağız. Fakat Türk babalara şunu da tavsiye ediyorum. Türkiye’de iken eşlerini iyi anlamaya çalışsınlar, Ukraynalı bayanlar Türk bayanlara benzemiyor. Bu şekilde kabul etmesinler eşlerini iyi anlamaya çalışsınlar. Farklı davranmaya çalışsınlar çünkü onlar orada misafir. Bir şekilde problem oluyor, kadın kaçıp Ukrayna’ya geliyor ve Türkiye’ye cephe alıyor. Ben birkaç tane babayla görüştüm, haksız yanları da var. Bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Tabii ki her şeyin güzellikle diplomasi yoluyla halledilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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