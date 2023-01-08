Ukrayna’dan Rusya’ya yalanlama: "Rusya saldırılarında can kaybı yok"

Rusya’nın Kramatorsk kentine düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla can kaybı olduğuna yönelik açıklaması Ukrayna tarafından yalanlanarak, saldırılarda can kaybı olmadığı ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın Kramatorsk kentine düzenledikleri füze saldırısında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü yönündeki açıklaması Ukrayna tarafından yalanlandı. Kramatorsk Belediye Başkanı Oleksandr Honcharenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus saldırılarında okulların hedef alındığını ve bu saldırılarda can kaybının olmadığını belirterek, "Rusya’nın gece boyunca gerçekleştirdiği füze saldırılarında 2 okul, 8 apartman ve 1 otoparkta hasar oluştu. Hiçbir can kaybı olmadı" dedi.

Ukrayna’nın Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko ise yaptığı açıklamada, Kramatorsk kentine düzenlenen saldırılarda can kaybı olmadığını ifade ederek, "7 Ocak gecesi Ruslar, Kramatorsk’a 7 füze saldırısı gerçekleştirdi. Bir eğitim kurumunun binaları, sanayi tesisine ait binalar ve bir otopark hasar gördü. Ön bilgilere göre bu saldırılarda can kaybı olmadı" dedi.

Rusya, Kramatorsk kentine intikam saldırısı düzenlemişti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus istihbaratının desteğiyle Ukrayna askerlerinin konuşlandığı noktanın belirlendiğini belirterek, "Rus keşif araçları, Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını buldu ve teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600’den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" demişti.

Konaşenkov, yeni yılın ilk gününde Ukrayna ordusunun Makiivka kentine yaptığı roket saldırısında 89 Rus askerinin öldüğünü ve buna misilleme olarak Kramatorsk kentine saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.