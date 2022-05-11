Ukrayna’dan, Rusya’nın gaz ihracatı akışını askıya alma kararı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi (GSTOU) yaptığı açıklamada, Rusya’nın doğalgaz ihracatında Ukrayna’da bulunan bir geçiş noktasındaki gaz akışının askıya alınarak, gaz hacminin başka bir noktaya taşınacağını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya’nın doğalgaz ihracatında geçiş noktalarından biri olmaya devam eden Ukrayna yeni bir karar açıkladı. Ukrayna Gaz İletim Sistemi (GSTOU) yaptığı açıklamada, Rusya’nın doğalgaz ihracatında Ukrayna’da bulunan bir geçiş noktasındaki gaz akışının askıya alınacağını bildirdi. GSTOU açıklamasında, Rusya’dan Avrupa’ya yapılan gaz ihracatının neredeyse 3’te 1’inin Ukrayna üzerinden taşıdığını belirterek, askıya alınan gaz akışının Sokhranivka noktasından Ukrayna tarafından kontrol edilen bölgede bulunan Sudzha’ya aktarılabileceğini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom ise yaptığı açıklamada, tüm gaz hacminin Sudzha bağlantı noktasına taşımanın "teknolojik olarak imkansız" olduğunu ifade etti.