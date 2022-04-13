Ukrayna’dan Macron’a tepki: "Kardeş dediğin çocukları öldürmez"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Rusya ve Ukrayna kardeştir" açıklamasına tepki göstererek, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" açıklamasına Ukrayna Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna tarihsel bir takım sebeplerle birbirine yakınlar ancak Rusya ve Ukrayna’nın kardeş olma efsanesi 2014 yılında Kırım’ın işgaliyle bozulmaya başladı” ifadelerini kullanarak, “Sözde Rusça konuşanları korumaya geldiler ama 8 yılda 14 bin Ukraynalıyı öldürdüler. Bu efsane Rusya’nın şubat ayında füze göndermeye başlamasıyla tamamen bitmiştir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına değinen Nikolenko, “Kardeş dediğin çocukları öldürmez, insanları kurşunlamaz, kadınlara tecavüz etmez ve kardeş olarak gördüğü milletin evini yıkmaz. En acımasız düşman bile savunmasız insanlara bunu yapmaz. Kardeş halk ifadesini kullanmak için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Macron, Ukrayna’da yaşananları soykırım olarak nitelendirmemişti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını ABD Başkanı Joe Biden’ın soykırım olarak nitelendirmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarını soykırım olarak nitelendirmekten çekinerek, “Bugün bu tür terimlere dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" demişti.

“Macronlaşmak”

Ukraynalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u eleştirmek için yeni bir kelime türetmiş, Macron’un adından ilham alınan "Macronete"(Macronlaşmak) fiilini ortaya çıkarmıştı. Rus işgali karşısında hareketsiz kalan Fransa’yı eleştirmek için kullanılan kelime, "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamında kullanılıyor.